SOIRÉE DE NOËL Parking de l’école Sainte-Gemmes-le-Robert, 15 décembre 2023, Sainte-Gemmes-le-Robert.

Sainte-Gemmes-le-Robert Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 18:00:00

fin : 2023-12-15

Soirée animée et chaleureuse organisée par le comité des fêtes et l’APEL Abbé Angot.

Soirée animée et chaleureuse organisée par le comité des fêtes et l’APEL Abbé Angot

Programme de la soirée:

artisanat local, chants de Noël, présence du Père-Noël, baptème de quad…

Buvette et restauration sur place.

.

Parking de l’école

Sainte-Gemmes-le-Robert 53600 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-07 par eSPRIT Pays de la Loire