Octobre Rose – 2 circuits pédestres (6.5 km et 9 km) Parking de l’école Saint-Pompont, 22 octobre 2023, Saint-Pompont.

Saint-Pompont,Dordogne

Inscription libre dès 8 h

Sur le parking de l’école – Départ à 9h30

2 circuits pédestres ( 6.5 km et 9 km)

Pot d’accueil : café, vin chaud, gâteaux..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Parking de l’école

Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free registration from 8 am

On the school parking lot – Departure at 9:30 am

2 walking circuits (6.5 km and 9 km)

Welcome drink: coffee, mulled wine, cakes.

Inscripción gratuita a partir de las 8h

En el aparcamiento de la escuela – Salida a las 9h30

2 circuitos a pie (6,5 km y 9 km)

Bebida de bienvenida: café, vino caliente, pasteles.

Freie Anmeldung ab 8 Uhr

Auf dem Parkplatz der Schule – Start um 9:30 Uhr

2 Wanderstrecken ( 6,5 km und 9 km)

Begrüßungsgetränk: Kaffee, Glühwein, Kuchen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne