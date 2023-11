Marché de Noël Parking de l’école Saint-Joseph Montréverd Catégories d’Évènement: Montréverd

Vendée Marché de Noël Parking de l’école Saint-Joseph Montréverd, 9 décembre 2023, Montréverd. Marché de Noël Samedi 9 décembre, 11h00 Parking de l’école Saint-Joseph Entrée libre Artisans et producteurs locaux.

Bar et restauration sur place. Parking de l’école Saint-Joseph 6 rue des écoles Saint-André-Treize-Voies 85260 Montréverd Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

