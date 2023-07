Fest-noz Parking de l’École de Musique Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé Fest-noz Parking de l’École de Musique Quimperlé, 7 juillet 2023, Quimperlé. Fest-noz Vendredi 7 juillet, 19h00 Parking de l’École de Musique Entrée libre, gratuite Venez fêter la fin de la résidence d’architectes aux anciennes Fonderies Rivière à Quimperlé !

Une initiation à la danse sera proposée avant le fest-noz par Giz’Kalon. Buvette et restauration sur place.

Plateau : Kaouenned ; Flouret/Irvoas ; Poulegerien/Salvar ; Dufleit/Gauthier

Parking de l'École de Musique
Pl. des Anciennes Fonderies Rivière, 29300 Quimperlé
Quimperlé
29300 Finistère
Bretagne

