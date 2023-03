Safari pour les jeunes naturalistes en herbe ! Parking de l’école, 11 juin 2023, Congis-sur-Thérouanne.

Safari pour les jeunes naturalistes en herbe ! 11 juin et 2 juillet Parking de l’école

Pourquoi les oiseaux ont-ils des plumes…et des couleurs ? Qu’est-ce-que mangent les papillons et comment dansent les abeilles? C’est quoi au juste la « polllinisation » ? Et pourquoi certaines araiagnées se cachent-elles dans les fleurs? La fourmis travaille-t-elle vraiment ? Et pourquoi souffle-t-on sur les pissenlits? Pourqoui les écureuils n’oublient-ils jamais là où ils ont caché leurs noisettes ? A travers une exploration ludique et passionante, nous répondrons à toutes ces questions et bien d’autres encore ! Jumelles et filets à papillon en main, loupe, carnet à croquis et crayons de couleur en poche, rejoignez-nous pour cette sortie à la croisée du safari et de l’atelier de dessin!

Apporter carnet et crayons. Autre matériel fourni sur place. Prévoir une bouteille d’eau, de bonnes chaussures et des vêtements imperméables en cas de pluie.

Parking de l’école Rue du stade 77440 Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T09:30:00+02:00 – 2023-06-11T12:00:00+02:00

2023-07-02T09:30:00+02:00 – 2023-07-02T12:00:00+02:00

nature découverte

Anne Lisbet Tollånes