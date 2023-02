Réveil printanier Parking de l’école Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Seine-et-Marne

Réveil printanier Parking de l’école, 26 mars 2023, Congis-sur-Thérouanne. Réveil printanier Dimanche 26 mars, 09h00 Parking de l’école À l’arrivée du printemps, venez observer et découvrir les oiseaux au cœur de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux ! Accompagnés d’un guide passionné, vous apprendrez à écouter et reconnaître ces êtres ailés. Pas moins de 225 espèces y trouvent refuge pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature. Jumelles fournies. Pique-nique possible sur place. Parking de l’école Rue du stade 77440 Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T07:00:00+00:00 – 2023-03-26T10:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne, Seine-et-Marne Autres Lieu Parking de l'école Adresse Rue du stade 77440 Congis-sur-Thérouanne Ville Congis-sur-Thérouanne Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Parking de l'école Congis-sur-Thérouanne Departement Seine-et-Marne

Parking de l'école Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/congis-sur-therouanne/

Réveil printanier Parking de l’école 2023-03-26 was last modified: by Réveil printanier Parking de l’école Parking de l'école 26 mars 2023 congis-sur-Thérouanne Parking de l'école Congis-sur-Thérouanne

Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne