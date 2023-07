Balade du mardi matin – Le ravin de Corboeuf Parking de l’Antreuil Yssingeaux, 22 août 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Le mardi 22 aout partez à la découverte des ravins de Corboeuf. Tout au long de balade, des balcons aménagés pour découvrir le sensationnel ravin avec ses paysages et ses couleurs magiques….

2023-08-22 09:00:00 fin : 2023-08-22 12:30:00. .

Parking de l’Antreuil

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On Tuesday August 22nd, discover the ravines of Corboeuf. All along the walk, you’ll find balconies where you can discover the sensational ravine with its magical landscapes and colors?

El martes 22 de agosto, salga a descubrir los barrancos de Corboeuf. A lo largo de todo el paseo, hay balcones donde podrá descubrir el sensacional barranco con sus mágicos paisajes y colores..

Am Dienstag, den 22. August, gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Schluchten von Corboeuf. Entlang des Weges gibt es Balkone, um die sensationelle Schlucht mit ihren magischen Landschaften und Farben zu entdecken?

Mise à jour le 2023-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire