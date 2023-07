BALADE COMMENTEE : HISTOIRE DU VILLAGE DE RAON SUR PLAINE Parking de l’aire de jeux Raon-sur-Plaine, 12 juillet 2023, Raon-sur-Plaine.

Raon-sur-Plaine,Vosges

Partez à la découverte de l’histoire du village de Raon sur Plaine : de la période du Moyen-Age à nous jours, en passant par les trois guerres. Admirez également la splendeur des vitraux de l’église (extérieurs uniquement).

Visite proposée par l’association de sauvegarde des clochers de la Plaine à Raon sur Plaine.

Gratuit, sur réservation uniquement.. Tout public

Lundi 14:30:00 fin : . 0 EUR.

Parking de l’aire de jeux

Raon-sur-Plaine 88110 Vosges Grand Est



Discover the history of the village of Raon sur Plaine: from the Middle Ages to today, through the three wars. Admire also the splendor of the stained glass windows of the church (outside only).

Visit proposed by the association of safeguarding the bell towers of the Plaine in Raon sur Plaine.

Free, on reservation only.

Descubra la historia del pueblo de Raon sur Plaine: desde la Edad Media hasta nuestros días, pasando por las tres guerras. Admire el esplendor de las vidrieras de la iglesia (sólo en el exterior).

Visita propuesta por la asociación para la conservación de los campanarios de la Plaine de Raon sur Plaine.

Gratuita, previa reserva.

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte des Dorfes Raon sur Plaine: vom Mittelalter über die drei Kriege bis in die heutige Zeit. Bewundern Sie auch die prächtigen Glasfenster der Kirche (nur außen).

Die Besichtigung wird von der Association de sauvegarde des clochers de la Plaine in Raon sur Plaine angeboten.

Kostenlos, nur mit Reservierung.

