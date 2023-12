Club Vosgien : Randonnée raquettes au Gaschney Parking de la station du GASCHNEY Muhlbach-sur-Munster, 4 décembre 2023, Muhlbach-sur-Munster.

Muhlbach-sur-Munster,Haut-Rhin

3 heures de marche, 10 km, 130 m de dénivelé, facile (2/5) bien que les raquettes soient un peu plus physiques qu’une randonnée par temps sec..

2024-01-07 fin : 2024-01-07 18:00:00. EUR.

Parking de la station du GASCHNEY

Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est



3 hours walk, 10 km, 130 m ascent, easy (2/5) although snowshoeing is a bit more physical than a dry weather hike.

3 horas de caminata, 10 km, 130 m de ascenso, fácil (2/5) aunque la caminata con raquetas de nieve es un poco más física que una caminata con clima seco.

3 Stunden Wanderung, 10 km, 130 m Höhenunterschied, leicht (2/5), obwohl Schneeschuhwandern etwas körperlicher ist als eine Wanderung bei trockenem Wetter.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster