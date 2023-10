Nature en famille – animations forestières pour les enfants! Parking de la scierie Vernier Catégorie d’Évènement: Vernier Nature en famille – animations forestières pour les enfants! Parking de la scierie Vernier, 11 novembre 2023, Vernier. Nature en famille – animations forestières pour les enfants! Samedi 11 novembre, 09h30 Parking de la scierie Le service de l’enfance vous invite à venir vivre en famille une matinée festive en forêt, en présence du conseiller administratif. Petits et grands, venez partager des activités dans le Bois-des-Frères proposées par le service de l’enfance, le Coin Nature et Cultura Natura. Au programme: Contes sur le thème de la nature

Atelier autour des empreintes d’animaux : les enfants pourront repartir avec une empreinte d’animal sauvage moulée dans du plâtre

Coloriage et bricolage avec des éléments de la forêt

Coin aménagé pour les plus petits

Thé, café et chocolat chaud offerts pour se réchauffer Cette manifestation aura lieu par tous les temps, nous vous suggérons de prévoir une tenue chaude et de bonnes chaussures fermées. Rendez-vous dès 9h30 sur le parking de la scierie se trouvant à côté du Bois-des-Frères. Un guide vous emmènera sur le lieu des activités. Des départs réguliers sont prévus pendant toute la durée de l’événement.

Info

Service de l’enfance

Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch

Entrée libre, gratuite et sans inscription. Parking de la scierie Route du Bois-des-Frères, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Châtelaine Genève [{« type »: « phone », « value »: « 022 306 06 80 »}, {« type »: « email », « value »: « sen@vernier.ch »}] [{« link »: « mailto:sen@vernier.ch »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Vernier Autres Lieu Parking de la scierie Adresse Route du Bois-des-Frères, 1219 Le Lignon Ville Vernier Lieu Ville Parking de la scierie Vernier latitude longitude 46.205998;6.098258

Parking de la scierie Vernier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vernier/