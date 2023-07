La Forêt, Patrimoine Vivant du Florival Parking de la Sandgrube Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller.

La Forêt, Patrimoine Vivant du Florival Samedi 16 septembre, 14h00 Parking de la Sandgrube Parcours de 4,5 km environ avec 150 m de dénivelé positif. Chaussures de marche recommandées.

Nous sommes tous citoyens de la forêt. À ce titre, une spécialiste de l’arbre et de la forêt nous emmènera dans le massif boisé de l’Axwald, un lieu facilement accessible sur les hauteurs de Guebwiller, pour nous expliquer les différentes essences d’arbres, leurs maladies ainsi que la gestion sylvicole.

Situé sur les collines sous-vosgiennes, le massif forestier de l’Axwald que nous visiterons est dominé par les chênes et les hêtres, mais sont aussi présents le douglas vert, le pin de Weymouth, le bouleau verruqueux et d’autres essences encore.

En plus de la description des différentes essences et leurs principales maladies, une spécialiste de l’arbre et de la forêt nous parlera de la multifonctionnalité de nos massifs. C’est-à-dire, les nombreux services rendus par la forêt, tels que les fonctions économiques (productions), environnementales (biodiversité, qualité de l’eau et de l’air) et sociales des forêts (culturel et loisirs).

De nos jours, la forêt, ce patrimoine vivant, doit faire face à de grandes menaces, réels défis pour ses gestionnaires ; il est impératif d’en prendre conscience. Chaque arbre pourra être le support d’échanges constructifs.

Parking de la Sandgrube rue du Sudel 68500 guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Reine Baillieux – juillet 2023.