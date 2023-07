Randonnée Gourmande Parking de la salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois, 27 août 2023, Saint-Léger-le-Guérétois.

Saint-Léger-le-Guérétois,Creuse

Randonnée gourmande : circuit de 13 kms environ, agrémentée de 4 arrêts :

Apéritif

Entrée

Plat et fromage

Dessert à la salle polyvalente.

Inscriptions obligatoires avant le 15 août..

Parking de la salle polyvalente Rte de La Brionne

Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Gourmet walk: approximately 13 km circuit, with 4 stops:

Aperitif

Starter

Main course and cheese

Dessert at the village hall.

Registration required before August 15.

Paseo gastronómico: circuito de aproximadamente 13 km, con 4 paradas:

Aperitivo

Entrante

Plato principal y queso

Postre en el salón del pueblo.

Inscripción obligatoria antes del 15 de agosto.

Gourmetwanderung: Rundgang von ca. 13 kms, mit 4 Zwischenstopps :

Aperitif

Vorspeise

Hauptgericht und Käse

Dessert in der Mehrzweckhalle.

Anmeldung vor dem 15. August erforderlich.

