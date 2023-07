Vide-grenier Parking de la salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois, 28 juillet 2023, Saint-Léger-le-Guérétois.

Saint-Léger-le-Guérétois,Creuse

Vide-grenier organisé par l’ Amicale Saint-Legeoise.

Restauration, buvette..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Parking de la salle polyvalente Rte de La Brionne

Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the Amicale Saint-Legeoise.

Food and refreshments.

Venta de garaje organizada por la Amicale Saint-Legeoise.

Comida y refrescos.

Vide-grenier organisiert von der Amicale Saint-Legeoise.

Restauration, Getränke.

Mise à jour le 2023-04-17 par Creuse Tourisme