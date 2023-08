RANDO DE VEZOUZE EN PIEMONT Parking de la salle polyvalente Pexonne, 10 septembre 2023, Pexonne.

Pexonne,Meurthe-et-Moselle

Plusieurs horaires et lieux de départ:

7H30 : Départ de Pexonne (Parcours de 19 km) / 9H15 : Départ du Parking des Bordes (14 km)

10H00 : Départ depuis l’observatoire à oiseaux (10 km) / 11H15 : Départ de Neufmaisons (5,5 km)

Repas sur réservation avant le 05 septembre 13€ par adulte / 5€ par enfant de moins de 12 ans).

Retrouvez et téléchargez le bulletin d’inscription ici : https://tinyurl.com/2usv65jy. Tout public

Lundi 2023-09-10 07:30:00 fin : 2023-09-11 . 0 EUR.

Parking de la salle polyvalente

Pexonne 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Several departure times and locations:

7H30: Departure from Pexonne (19 km route) / 9H15: Departure from Parking des Bordes (14 km)

10H00: Departure from the bird observatory (10 km) / 11H15: Departure from Neufmaisons (5.5 km)

Meal on reservation before September 05 13? per adult / 5? per child under 12).

Download the registration form here: https://tinyurl.com/2usv65jy

Varios horarios y lugares de salida:

7.30 h: Salida desde Pexonne (recorrido de 19 km) / 9.15 h: Salida desde el Parking des Bordes (14 km)

10.00 h: Salida desde el observatorio de aves (10 km) / 11.15 h: Salida desde Neufmaisons (5,5 km)

Las comidas deben reservarse antes del 05 de septiembre (13? por adulto / 5? por niño menor de 12 años).

Encuentre y descargue el formulario de inscripción aquí: https://tinyurl.com/2usv65jy

Mehrere Startzeiten und -orte:

7.30 Uhr: Start in Pexonne (19 km Strecke) / 9.15 Uhr: Start vom Parkplatz Les Bordes (14 km)

10H00 : Start am Vogelobservatorium (10 km) / 11H15 : Start in Neufmaisons (5,5 km)

Essen auf Vorbestellung bis zum 05. September 13? pro Erwachsener / 5? pro Kind unter 12 Jahren).

Das Anmeldeformular finden und herunterladen Sie hier: https://tinyurl.com/2usv65jy

Mise à jour le 2023-08-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS