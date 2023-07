Le Petit Marché de Menglon Parking de la salle polyvalente de Menglon Menglon, 10 juillet 2023, Menglon.

Menglon,Drôme

Petit marché de 20 à 25 exposants locaux proposant des produits alimentaires et artisanaux conçus et/ou élaborés localement. Possibilité de boissons et de restauration sur place.

2023-07-10 18:00:00 fin : 2023-08-21 21:00:00. .

Parking de la salle polyvalente de Menglon

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Small market with 20 to 25 local exhibitors offering food and craft products designed and/or produced locally. On-site catering and drinks available

Pequeño mercado con entre 20 y 25 puestos locales que ofrecen productos alimenticios y artesanales diseñados y/o producidos localmente. Bebidas y comida in situ

Kleiner Markt mit 20 bis 25 lokalen Ausstellern, die lokal konzipierte und/oder hergestellte Lebensmittel und handwerkliche Produkte anbieten. Möglichkeit von Getränken und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois