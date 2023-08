Sortons dans la nature Parking de la salle des sports 56130 Ferel Ferel, 6 septembre 2023, Ferel.

Sortons dans la nature Mercredi 6 septembre, 10h00 Parking de la salle des sports 56130 Ferel Participation: 0

Evadons-nous le temps d’une promenade et admirons la nature.

Equipons-nous de tout l’attirail d’un bon observateur et participons aux inventaires de la biodiversité de la commune.

Sortie familiale.

Parking de la salle des sports 56130 Ferel Parking de la salle des sports 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/sortons-dans-la-nature-ferel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T10:00:00+02:00 – 2023-09-06T12:00:00+02:00

2023-09-06T10:00:00+02:00 – 2023-09-06T12:00:00+02:00

FAMILLE NATURE