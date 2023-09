Visite guidée du village de Vaux Parking de la salle des fêtes Vaux Catégories d’Évènement: Moselle

Vaux Visite guidée du village de Vaux Parking de la salle des fêtes Vaux, 16 septembre 2023, Vaux. Visite guidée du village de Vaux 16 et 17 septembre Parking de la salle des fêtes Entrée libre Visite de Vaux, sur les pas de René Guepratte Les Passeurs d’en Vaux vous invitent à plonger au coeur de Vaux, à la découverte des trésors de son patrimoine et de ses habitants illustres. Cette visite guidée, qui comprend notamment des lieux privés ouverts exceptionnellement, donne un éclariage nouveau sur notre beau village, mêlant petite et grand histoire.

Les petits découvreurs de 7 à 12 ans pourront participer à notre jeu concours pendant la visite.

Pour tous renseignements : 06 29 63 51 04 ou : asso.lespasseursdenvaux@gmail.com Parking de la salle des fêtes rue du Châté 57130 Vaux Vaux 57130 Moselle Grand Est 06 29 63 51 04 https://www.facebook.com/lespasseursdenvaux [{« link »: « mailto:asso.lespasseursdenvaux@gmail.com »}] Parking de la salle des fêtes. parking voiture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

