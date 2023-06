Fête Nationale Parking de la salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné, 14 juillet 2023, Saint-Maixent-de-Beugné.

Saint-Maixent-de-Beugné,Deux-Sèvres

Parking de la salle des fêtes

Concours de palets en doublettes.

Inscriptions au 06 84 51 10 86.

Animations pour les enfants. Buvette

et restauration sur place..

Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Double-handed shuffleboard competition.

Registration on 06 84 51 10 86.

Entertainment for children. Refreshment bar

and catering on site.

Aparcamiento del ayuntamiento

Competición de tejo para dos personas.

Inscripciones en el 06 84 51 10 86.

Entretenimiento para niños. Bar

y catering in situ.

Parkplatz des Festsaals

Shuffleboard-Wettbewerb in Doppelpacks.

Anmeldungen unter 06 84 51 10 86.

Animationen für die Kinder. Getränk

und Verpflegung vor Ort.

