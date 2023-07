MARCHE D’AYDOILLES Parking de la salle des fêtes d’Aydoilles Aydoilles, 17 septembre 2023, Aydoilles.

Aydoilles,Vosges

L’association Ayd’ et Clic d’Aydoilles organise sa première marche avec deux parcours: 5 ou 10 km.

Accessible à tous, mais pas aux poussettes (passages à travers la forêt).

1 point de ravitaillement.

Départs entre 9h et 12h, parking de la salle des fêtes.

Les bénéfices de cette manifestation permettront de financer la fête du village organisée par l’association.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. 3 EUR.

Parking de la salle des fêtes d’Aydoilles

Aydoilles 88600 Vosges Grand Est



The Ayd’ et Clic d’Aydoilles association is organizing its first walk, with two routes: 5 or 10 km.

Accessible to all, but not to baby carriages (passages through the forest).

1 refreshment point.

Departures between 9 a.m. and 12 p.m. from the salle des fêtes parking lot.

Profits from this event will help finance the village fête organized by the association.

La asociación Ayd’ et Clic d’Aydoilles organiza su primera marcha, con dos recorridos: 5 o 10 km.

Accesible a todos, pero no a los cochecitos (por el bosque).

1 punto de avituallamiento.

Salidas entre las 9h y las 12h, desde el aparcamiento de la sala de fiestas.

Los beneficios de este evento contribuirán a financiar la fiesta del pueblo organizada por la asociación.

Der Verein Ayd’ et Clic d’Aydoilles organisiert seine erste Wanderung mit zwei Strecken: 5 oder 10 km.

Für alle zugänglich, aber nicht für Kinderwagen (Passagen durch den Wald).

es gibt eine Verpflegungsstelle.

Start zwischen 9 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Festsaals.

Der Erlös dieser Veranstaltung dient der Finanzierung des vom Verein organisierten Dorffestes.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT EPINAL ET SA REGION