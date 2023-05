LES ESTIVALES : Bal des Chauves-souris à Archignac Parking de la salle des fêtes Archignac, 12 juillet 2023, Archignac.

Archignac,Dordogne

Les chauves-souris effraient ou fascinent ? S’accrochent-elles aux cheveux ? Se nourrissent-elles de sang ? Vampires, héroïnes, simple animal merveilleux ?

Venez, le temps d’une soirée, à leur rencontre !.

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 23:00:00. EUR.

Parking de la salle des fêtes Archignac

Archignac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Do bats scare or fascinate? Do they cling to hair? Do they feed on blood? Vampires, heroines, simple wonderful animal?

Come and meet them for an evening!

¿Los murciélagos asustan o fascinan? ¿Se pegan al pelo? ¿Se alimentan de sangre? ¿Son vampiros, heroínas o simplemente animales maravillosos?

Venga a conocerlos por una tarde

Machen Fledermäuse Angst oder faszinieren sie? Bleiben sie an den Haaren hängen? Ernähren sie sich von Blut? Sind sie Vampire, Helden oder einfach nur Wundertiere?

Lernen Sie sie einen Abend lang kennen!

Mise à jour le 2023-05-25 par OT du pays de Fénelon