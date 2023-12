Enduro Moto des Poireaux Parking de la salle Airetik Saint-Palais, 10 mars 2024, Saint-Palais.

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 08:00:00

fin : 2024-03-10

Tracé de 140 kilomètres qui traverse l’Amikuze, Oztibarre et la Soule avec 4 spéciales chronométrées. 250 pilotes présents !.

Parking de la salle Airetik Rue de la Bidouze

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Pays Basque