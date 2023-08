Balade : des maisons issues du sol et de la mer, Varengeville-sur-Mer Parking de la rue Marguerite Rolle Varengeville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Balade : des maisons issues du sol et de la mer, Varengeville-sur-Mer

Samedi 14 octobre, 10h00
Parking de la rue Marguerite Rolle

Durée 1h30. La mode des « bains de mer » a fait de ce village un lieu de villégiature hautement fréquenté. Alors que les villas balnéaires affichent des influences venues d'ailleurs, le bâti traditionnel, lui, est ancré dans le paysage, il nous raconte l'histoire, les savoir-faire locaux et le mode de vie des habitants. Mais tous deux sont issus du sol et de la mer. Cette visite vous amènera en quête de ces traces au travers des formes architecturales et des matériaux employés.

Parking de la rue Marguerite Rolle
Rue Marguerite Rolle, 76119 Varengeville-sur-Mer
Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie

