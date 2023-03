Visite guidée de la réserve du Cap-Sizun Parking de la réserve du Cap SIzun Goulien Goulien Catégories d’Évènement: Finistère

2023-05-10 10:00:00 – 2023-05-10 12:00:00

Finistère Goulien . Pendant les vacances de printemps, une visite guidée de la réserve du Cap-Sizun vous est proposée. Un guide naturaliste vous fait découvrir les oiseaux à l’aide de jumelles et de longue vues, mais aussi la flore exceptionnelle du littoral : pelouse maritime, fleurs des rochers, et lande à bruyères. Nombre limité à 20 personnes.

Durée : 2h00. Tarifs : 8 € par adulte, 5 € tarif réduit, gratuit pour les – de 12 ans.

Le prix comprend la remise d’un livret de découverte et le prêt de la paire de jumelles. damien.vedrenne@bretagne-vivante.org +33 2 98 70 13 53 http://bretagne-vivante.org/ Parking de la réserve du Cap SIzun Lieu-Dit de Kerisit Goulien

