Construction monumentale Parking de la République Villeneuve-sur-Lot, 14 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Construction monumentale 14 et 15 octobre Parking de la République Gratuit. Entrée libre.

Les constructions monumentales participatives en carton d’Olivier Grossetête sont des invitations à bâtir ensemble une architecture insolite, à vivre un rêve d’enfant, une performance collective…

Tout au long de la journée de samedi, le public est convié à assembler des boîtes de carton vides pour édifier un bâtiment sans grue ni machine, uniquement avec l’énergie humaine et la force des bras. Un bâtiment utopique, éphémère et rêvé va ainsi naître de cette expérience artistique extraordinaire !

Cette construction, réalisée durant le week-end des Journées nationales de l’architecture, sera autant une réflexion sur l’image et la symbolique de l’architecture dans l’espace urbain qu’un projet social et politique qui questionne le vivre et le faire ensemble.

Et le dimanche ? On démolit !

Parking de la République 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

©David Gallard