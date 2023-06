MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE (14) – Découverte des oiseaux de l’estuaire de l’Orne Parking de la Redoute, Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage, 23 juin 2023, Merville-Franceville-Plage.

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE (14) – Découverte des oiseaux de l’estuaire de l’Orne Vendredi 23 juin, 14h00 Parking de la Redoute, Merville-Franceville-Plage Gratuit, Inscription obligatoire

Au cœur de l’Estuaire de l’Orne, partez à la découverte des paysages merveilleux de Merville-Franceville-Plage. Vous ferez la rencontre des différentes espèces qui fréquentent et vivent dans ces milieux divers et variés. La balade se poursuivra en limite d’une zone règlementée, interdite à toute activité : le banc des oiseaux. Une zone de repos, d’alimentation et de reproduction pour une multitude de volatiles !

Matériel conseillé : Jumelles, équipements en fonction de la météo

Durée : 2h environ

Départ / Retour : Parking de la Redoute, 14810 Merville-Franceville-Plage

Pour plus d’informations et inscriptions (places limitées) : t.leboucher@conservatoire-du-littoral.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T16:00:00+02:00

