Forêt vivante Parking de la propriété régionale du bois de Vaires, 15 octobre 2023, Vaires-sur-Marne. Forêt vivante Dimanche 15 octobre, 09h00 Parking de la propriété régionale du bois de Vaires Venez le bois de Vaires-sur-Marne en automne : identifier les arbres avec leurs feuilles et leurs fruits, observer les petites bêtes du sol et comprendre le processus de décomposition.

La forêt est un écosystème particulier ou chaque être vivant participe à son fonctionnement et à son équilibre. Parking de la propriété régionale du bois de Vaires Avenue des mésanges 77360 VAIRES SUR MARNE Vaires-sur-Marne 77360 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

