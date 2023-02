Les zones humides et leurs espèces: des milieux méconnus Parking de la propriété régionale du bois de Vaires Vaires-sur-Marne Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Les zones humides et leurs espèces: des milieux méconnus Parking de la propriété régionale du bois de Vaires, 22 avril 2023 08:00, Vaires-sur-Marne. Les zones humides et leurs espèces: des milieux méconnus Samedi 22 avril, 10h00 Parking de la propriété régionale du bois de Vaires Le bois de Vaires est constitué de zones humides abritant des espèces protégées comme le Grand capricorne ou le Triton crêté. Venez découvrir, au travers d’une balade, ces milieux méconnus et la biodiversité qui les accompagne. Parking de la propriété régionale du bois de Vaires Avenue des mésanges 77360 VAIRES SUR MARNE Vaires-sur-Marne 77360 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T08:00:00+00:00 – 2023-04-22T10:00:00+00:00

Catégories d'Évènement: Seine-et-Marne, Vaires-sur-Marne

Lieu: Parking de la propriété régionale du bois de Vaires
Adresse: Avenue des mésanges 77360 VAIRES SUR MARNE
Ville: Vaires-sur-Marne
Age minimum: 7
Age maximum: 99

