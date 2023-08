Cinémobile à Dordives parking de la poste Dordives Catégorie d’Évènement: Dordives Cinémobile à Dordives parking de la poste Dordives, 6 septembre 2023, Dordives. Cinémobile à Dordives Mercredi 6 septembre, 16h00 parking de la poste 3 séances de cinéma proposées au Cinémobile à Dordives le mercredi 6 septembre : 16 h, 18 h et 20 h 45. Film d’animation pour jeune public, l’incontournable Barbie et Un Coup de Maître, à l’honneur pour ce mois de septembre. parking de la poste Rue Victor Hugo, Dordives Dordives [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement:
Dordives

Lieu
parking de la poste
Adresse
Rue Victor Hugo, Dordives
Ville
Dordives

