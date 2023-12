Randonnée pédestre « Paëlla et galette des Rois » Parking de la Poste Couze-et-Saint-Front Catégories d’Évènement: Couze-et-Saint-Front

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 09:00:00

fin : 2024-01-13 Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 9km.

Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. Inscriptions obligatoires.

Parking de la Poste

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Code postal 24150

