Marche dans le cadre d’Octobre Rose Parking de la poste Beynac-et-Cazenac, 8 octobre 2023, Beynac-et-Cazenac.

Beynac-et-Cazenac,Dordogne

Dans le cadre d’Octobre Rose, randonnée organisée par le Comité des Fête & Mairie de Beynac-et-Cazenac, au profit de la Ligue contre le Cancer.

2 parcours au choix : 5km ou 10km

Un don pourra être fait à la ligue contre le caner du sein.

Rendez-vous parking de la poste

Café & gourmandises offerts à partir de 8h30, départ de la marche à 9h30..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Parking de la poste

Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of October Rose, a walk organized by the Comité des Fête & Mairie de Beynac-et-Cazenac, in aid of the Ligue contre le Cancer.

2 routes to choose from: 5km or 10km

Donations can be made to the Ligue contre le caner du sein.

Meeting point at the post office parking lot

Coffee & treats available from 8:30am, walk starts at 9:30am.

En el marco del Octubre Rosa, marcha organizada por el Comité des Fête & Mairie de Beynac-et-Cazenac, a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

2 recorridos a elegir: 5 km o 10 km

Se puede hacer una donación a la liga contra el cáncer de mama.

Punto de encuentro en el aparcamiento de Correos

Café y tentempiés disponibles a partir de las 8.30 h, la marcha comienza a las 9.30 h.

Im Rahmen des Rosa Oktobers eine Wanderung, die vom Comité des Fête & Mairie de Beynac-et-Cazenac zugunsten der Krebsliga organisiert wird.

2 Strecken zur Auswahl: 5km oder 10km

Eine Spende kann an die Liga gegen Brustkrebs gemacht werden.

Treffpunkt: Parkplatz der Post

Kaffee und Leckereien werden ab 8:30 Uhr angeboten, der Marsch beginnt um 9:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir