Visite nature du Bois de Warwamme

Samedi 16 septembre, 10h30
Parking de la Planche Epinoy
Villeneuve-d'Ascq

Gratuit – sur inscription

Situé à la limite entre Villeneuve d'Ascq et Croix, le Bois de Warwamme vous offre une paisible bulle d'évasion et un très joli point de vue sur le charmant château de la Fontaine.

Samedi 16 septembre 2023, de 10h30 à 12h, une visite pour découvrir l’incroyable biodiversité du bois de Warwamme.

Rendez-vous sur le parking de la Planche Epinoy.

Sur inscription : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep2023

Parking de la Planche Epinoy
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59491 Villeneuve-d'Ascq

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

