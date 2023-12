Marche du Téléthon Parking de la plaine de Jeux des Champins Moulins, 10 décembre 2023 09:30, Moulins.

Moulins,Allier

Venez nombreux participer à cette marche au profit du Téléthon !.

2023-12-10 09:30:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Parking de la plaine de Jeux des Champins

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in this walk in aid of the Telethon!

Participe en esta marcha a beneficio del Teletón

Nehmen Sie zahlreich an dieser Wanderung zugunsten des Telethon teil!

Mise à jour le 2023-12-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région