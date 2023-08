Visite éclair : « Le sport à Royan – Le quartier du Chay » Parking de la plage du Chay Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Visite éclair : « Le sport à Royan – Le quartier du Chay » Parking de la plage du Chay Royan, 16 septembre 2023, Royan. Visite éclair : « Le sport à Royan – Le quartier du Chay » Samedi 16 septembre, 14h30 Parking de la plage du Chay Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Durée : 45min. Dans le cadre de cette visite éclair, venez découvrir l’histoire des équipements sportifs qui accompagnèrent le développement du quartier du Chay. Le parcours évoquera l’histoire du Garden-tennis, le concours hippique, le tir au pigeon et l’étonnant skating-Palace ! Parking de la plage du Chay Avenue de la Conche du Chay, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

