Balade littorale : « Découverte du patrimoine naturel et architectural » Parking de la plage du Chay Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Balade littorale : « Découverte du patrimoine naturel et architectural » Parking de la plage du Chay Royan, 16 septembre 2023, Royan. Balade littorale : « Découverte du patrimoine naturel et architectural » Samedi 16 septembre, 10h00 Parking de la plage du Chay Gratuit. Sur inscription. Durée : 2h. Les services environnement et patrimoine de la ville de Royan vous proposent une promenade le long du rivage pour découvrir les richesses des paysages et de l’architecture qui bordent l’estuaire de la Gironde. Cette balade à deux voix sera l’occasion d’évoquer la formation des plages, l’histoire des bains de mer, la biodiversité ou encore les villas qui font l’intérêt de notre cité balnéaire. Parking de la plage du Chay Avenue de la Conche du Chay, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 22 62 02 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 ©Ville de Royan Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Parking de la plage du Chay Adresse Avenue de la Conche du Chay, 17200 Royan Ville Royan Departement Charente-Maritime Lieu Ville Parking de la plage du Chay Royan latitude longitude 45.622275;-1.041222

Parking de la plage du Chay Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/