CRIEL-SUR-MER (76) – La migration des oiseaux Parking de la plage Criel-sur-Mer Catégories d’Évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

CRIEL-SUR-MER (76) – La migration des oiseaux Parking de la plage, 29 avril 2023, Criel-sur-Mer. CRIEL-SUR-MER (76) – La migration des oiseaux Samedi 29 avril, 10h00 Parking de la plage Réservation obligatoire sur le site du Département 76 : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Partez à la découverte des oiseaux migrateurs : hirondelles, martinets mais aussi sternes, barges ou encore phragmites, présents dans la basse vallée de l’Yères. RDV au Parking de la plage, à Criel-sur-Mer Visite gratuite Équipement nécessaire : Chaussures de randonnée et jumelles Réservation obligatoire sur le site du Département 76 : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Parking de la plage 6 Rdpt de Verdun, 76910 Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer 76910 Criel Plage Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] [{« link »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T12:00:00+02:00

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Parking de la plage Adresse 6 Rdpt de Verdun, 76910 Criel-sur-Mer Ville Criel-sur-Mer Departement Seine-Maritime Lieu Ville Parking de la plage Criel-sur-Mer

Parking de la plage Criel-sur-Mer Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/criel-sur-mer/

CRIEL-SUR-MER (76) – La migration des oiseaux Parking de la plage 2023-04-29 was last modified: by CRIEL-SUR-MER (76) – La migration des oiseaux Parking de la plage Parking de la plage 29 avril 2023 Criel-sur-Mer Parking de la plage Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer Seine-Maritime