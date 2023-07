Randonnée pédestre : Sentier du soleil Parking de la piscine Pouillon, 12 juillet 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Randonnée pédestre « Sentier du soleil » (10,5 kms). Départ du parking de la piscine. Randonnées de 6 et 10kms..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

Parking de la piscine

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sentier du soleil » hiking trail (10.5 kms). Departure from the swimming pool parking lot. 6 and 10 km hikes.

Ruta de senderismo « Sentier du soleil » (10,5 km). Salida desde el aparcamiento de la piscina. Recorridos de 6 y 10 km.

Wanderung « Sentier du soleil » (Sonnenpfad) (10,5 kms). Start vom Parkplatz des Schwimmbads. Wanderungen von 6 und 10kms.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans