Tournoi de pétanque Parking de la piscine du Jaï, 16 avril 2023, Marignane.

L’association SEB, en partenariat avec l’ASC Jaï Loisirs, organise un tournoi de pétanque dont les bénéfices seront reversés à la recherche contre le cancer. L’occasion pour petits et grands, pointeurs ou tireurs, de passer un beau moment de convivialité..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Parking de la piscine du Jaï

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The SEB association, in partnership with the ASC Jaï Loisirs, organizes a petanque tournament whose profits will be donated to research against cancer. The opportunity for young and old, pointers or shooters, to spend a nice moment of conviviality.

La asociación SEB, en colaboración con ASC Jaï Loisirs, organiza un torneo de petanca cuyos beneficios se donarán a la investigación contra el cáncer. Se trata de una oportunidad para jóvenes y mayores, punteros o tiradores, de pasar un gran momento de convivencia.

Der Verein SEB organisiert in Zusammenarbeit mit dem ASC Jaï Loisirs ein Pétanque-Turnier, dessen Erlös der Krebsforschung zugute kommt. Es ist eine Gelegenheit für Groß und Klein, Zeiger oder Schützen, einen schönen Moment der Geselligkeit zu verbringen.

Mise à jour le 2023-03-28 par Office de Tourisme de Marignane