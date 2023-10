À la découverte de la petite mer de Berre parking de la piscine Claude Jouve, 774 Avenue des Hydravions, 13130 Berre-l’Étang Berre-l’Étang Catégories d’Évènement: Berre-l'Étang

Bouches-du-Rhône À la découverte de la petite mer de Berre parking de la piscine Claude Jouve, 774 Avenue des Hydravions, 13130 Berre-l’Étang Berre-l’Étang, 22 octobre 2023, Berre-l'Étang. À la découverte de la petite mer de Berre Dimanche 22 octobre, 10h45 parking de la piscine Claude Jouve, 774 Avenue des Hydravions, 13130 Berre-l’Étang Gratuit. Arpentez les berges de l’Étang de Berre, sur la commune de Berre-l’Étang, (re)découvrez les paysages, la flore et la faune de cette vaste lagune marquée par l’Homme et son industrie. Difficulté : aucune, 4km sur terrain plat INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Durée : 3h15

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/a-la-decouverte-de-la-petite-mer-de-berre

