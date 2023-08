Château de Puy-Grolier : un trésor caché à découvrir Parking de la Petite Gare – Uzerche Uzerche Catégories d’Évènement: Corrèze

Château de Puy-Grolier : un trésor caché à découvrir

Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h00

Gratuit. Entrée libre. Places limitées. Participation sur inscription. Le départ se fait depuis le parking de la petite Gare à Uzerche.

Niché à l'abri du reste du monde sous un épais manteau forestier, au bout d'un long chemin, se trouve le château de Puy-Grolier (XVIIe-XIXe siècles). Dans ce lieu exceptionnellement ouvert au public, la propriétaire vous guidera à travers la découverte de l'immense grange en forme de carène de bateau renversé et vous racontera l'histoire de ce château privé.

