Initiation à la reconnaissance des oiseaux d’eau hivernants à la Petite Camargue Samedi 3 décembre 2022, 10h00 Parking de la Petite Camargue, 13250 Saint-Chamas Gratuit.

Partez en balade dans la Petite Camargue, l’une des zones humides de l’Étang de Berre, située à Saint-Chamas.

Accompagnés d’une passionnée, profitez de ce moment en pleine nature pour vous initier à l’ornithologie et plus particulièrement aux oiseaux d’eau hivernants.

Prêt possible de jumelles et longue-vue.

Durée : 3h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/initiation-a-la-reconnaissance-des-oiseaux-deau-hivernants-a

Parking de la Petite Camargue, 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00 – 2022-12-03T13:00:00+01:00

Nature Sortie nature