Parcours Spéléo Parking de la Nère Aubigny-sur-Nère, 1 juillet 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Dans le cadre de la Journée nationale de la spéléologie, le club de spéléo d’Aubigny organise une visite des souterrains de la ville..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Parking de la Nère

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



As part of National Caving Day, the Aubigny Caving Club is organizing a tour of the town?s underground passages.

En el marco del Día Nacional de la Espeleología, el Club de Espeleología de Aubigny organiza un recorrido por los pasadizos subterráneos de la ciudad.

Im Rahmen des nationalen Tags der Höhlenforschung organisiert der Höhlenforscherclub von Aubigny eine Besichtigung der unterirdischen Gänge der Stadt.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT SAULDRE ET SOLOGNE