Chapelle Notre Dame du Val en lumière Parking de la mairie – TILLY-SUR-SEULLES TILLY-SUR-SEULLES Catégorie d’Évènement: Tilly-sur-Seulles Chapelle Notre Dame du Val en lumière Parking de la mairie – TILLY-SUR-SEULLES, 13 mai 2023, TILLY-SUR-SEULLES. Chapelle Notre Dame du Val en lumière Samedi 13 mai, 19h00 Parking de la mairie – TILLY-SUR-SEULLES Gratuit pour tous La chapelle Notre Dame du Val du 13ème siècle inscrite aux Monuments historiques sera mise à l’honneur spécialement pour Pierres en Lumières par des jeux de lumière.

La soirée sera animée par des musiciens. Les commerçants de la commune assureront la restauration.

Tables , chaises et bancs seront à disposition des visiteurs. Parking de la mairie – TILLY-SUR-SEULLES Parking de la mairie – TILLY-SUR-SEULLES TILLY-SUR-SEULLES 02 31 80 80 26 https://www.tilly-sur-seulles.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 mairie de Tilly sur Seulles#http://cdt14.media.tourinsoft.eu/upload/-copie-0-IMG-2021-07-31-18-37-31-640-2.jpg Détails Catégorie d’Évènement: Tilly-sur-Seulles Autres Lieu Parking de la mairie - TILLY-SUR-SEULLES Adresse Parking de la mairie - TILLY-SUR-SEULLES Ville TILLY-SUR-SEULLES Lieu Ville Parking de la mairie - TILLY-SUR-SEULLES TILLY-SUR-SEULLES

Parking de la mairie - TILLY-SUR-SEULLES TILLY-SUR-SEULLES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tilly-sur-seulles/

Chapelle Notre Dame du Val en lumière Parking de la mairie – TILLY-SUR-SEULLES 2023-05-13 was last modified: by Chapelle Notre Dame du Val en lumière Parking de la mairie – TILLY-SUR-SEULLES Parking de la mairie - TILLY-SUR-SEULLES 13 mai 2023 Parking de la mairie - TILLY-SUR-SEULLES TILLY-SUR-SEULLES Tilly-sur-Seulles

TILLY-SUR-SEULLES