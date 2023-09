Cet évènement est passé MARCHÉ MERCREDI SOLESMES Parking de la Mairie Solesmes Catégories d’Évènement: Sarthe

Solesmes MARCHÉ MERCREDI SOLESMES Parking de la Mairie Solesmes, 6 septembre 2023, Solesmes. Solesmes,Sarthe Tous les mercredis – Marché de producteurs locaux !.

Parking de la Mairie

Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire



Every Wednesday – Local Farmers Market! Todos los miércoles: mercado agrícola local Jeden Mittwoch – Markt mit lokalen Erzeugern!

