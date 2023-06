VOSGES CLASSIC RALLYE Parking de la Mairie Sainte-Marguerite, 23 juin 2023, Sainte-Marguerite.

Véritable « musée de l’automobile vivant » avec le soutien des collectionneurs de véhicules d’époque, le Vosges Classic Rallye est de retour à l’initiative de l’association Oscar Racing, présidée par Jean Conreau. Pour cette treizième édition, trois départements seront traversés par les participants au fil des 654 km et des 35 cols : les Vosges, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Soit « quasiment tout le massif vosgien ». De quoi faire découvrir le secteur aux automobilistes.

Près de 150 voitures anciennes sont attendues, avec quatre étapes au programme : l’étape 1 prévue le vendredi 23 juin de Sainte-Marguerite à Sainte-Marguerite (182 km), empruntant les routes vosgiennes et alsaciennes ; l’étape 2 prévue le samedi 24 juin matin de Sainte-Marguerite à la chaume de Balveurche (164 km), avec des routes vosgiennes et alsaciennes ; l’étape 3 le samedi 24 juin après-midi depuis la chaume de Balveurche à Sainte-Marguerite (152 km) sur des routes vosgiennes ; l’étape 4 le dimanche 25 juin de Sainte-Marguerite à Sainte-Marguerite (156 km), avec une épreuve au Géoparc de Saint-Dié.. Tout public

The Vosges Classic Rallye, a genuine « living automobile museum » supported by collectors of vintage vehicles, is back on the initiative of the Oscar Racing association, chaired by Jean Conreau. For this thirteenth edition, three departments will be crossed by participants over the course of 654 km and 35 passes: the Vosges, Bas-Rhin and Haut-Rhin. In other words, « almost the entire Vosges massif ». A great way for motorists to discover the area.

Around 150 vintage cars are expected to take part, with four stages on the program: Stage 1 on Friday June 23 from Sainte-Marguerite to Sainte-Marguerite (182 km), on Vosges and Alsatian roads; Stage 2 on Saturday morning June 24 from Sainte-Marguerite to Balveurche thatch (164 km), on Vosges and Alsatian roads; Stage 3 on Saturday afternoon June 24 from Sainte-Marguerite to Sainte-Marguerite (182 km), on Vosges and Alsatian roads; Stage 4 on Saturday afternoon from Sainte-Marguerite to Sainte-Marguerite (182 km), on Vosges and Alsatian roadsstage 3 on Saturday afternoon, June 24, from Balveurche thatch to Sainte-Marguerite (152 km) on Vosges roads; Stage 4 on Sunday, June 25, from Sainte-Marguerite to Sainte-Marguerite (156 km), with a test at the Saint-Dié Geopark.

El Rallye Clásico de los Vosgos, auténtico « museo viviente del automóvil » apoyado por coleccionistas de vehículos de época, vuelve por iniciativa de la asociación Oscar Racing, presidida por Jean Conreau. En esta decimotercera edición, los participantes atravesarán tres departamentos a lo largo de 654 km y 35 puertos: los Vosgos, el Bajo Rin y el Alto Rin. Es decir, « prácticamente todo el macizo de los Vosgos ». Para los automovilistas, es una buena manera de descubrir la región.

Se espera la participación de unos 150 coches clásicos, con cuatro etapas en el programa: Etapa 1 el viernes 23 de junio de Sainte-Marguerite a Sainte-Marguerite (182 km), por carreteras de los Vosgos y alsacianas; Etapa 2 el sábado 24 de junio por la mañana de Sainte-Marguerite a la paja de Balveurche (164 km), por carreteras de los Vosgos y alsacianas; Etapa 3 el sábado 24 de junio por la tarde de Sainte-Marguerite a Sainte-Marguerite (182 km), por carreteras de los Vosgos y alsacianas; Etapa 4 el sábado 24 de junio por la tarde de Sainte-Marguerite a Sainte-Marguerite (182 km), por carreteras de los Vosgos y alsacianasetapa 3 el sábado 24 de junio por la tarde de la paja de Balveurche a Sainte-Marguerite (152 km) por carreteras de los Vosgos; Etapa 4 el domingo 25 de junio de Sainte-Marguerite a Sainte-Marguerite (156 km), con una prueba en el Geoparque de Saint-Dié.

Die Vosges Classic Rallye, ein echtes « lebendes Automobilmuseum » mit der Unterstützung von Sammlern historischer Fahrzeuge, ist auf Initiative des Vereins Oscar Racing unter dem Vorsitz von Jean Conreau zurückgekehrt. Bei dieser dreizehnten Auflage werden die Teilnehmer auf den 654 km und 35 Pässen durch drei Departements fahren: die Vogesen, den Bas-Rhin und den Haut-Rhin. Das heißt « fast das gesamte Vogesenmassiv ». So können die Autofahrer die Gegend entdecken.

Etwa 150 Oldtimer werden erwartet, und es stehen vier Etappen auf dem Programm: Etappe 1 am Freitag, den 23. Juni, von Sainte-Marguerite nach Sainte-Marguerite (182 km) über Straßen in den Vogesen und im Elsass; Etappe 2 am Samstag, den 24. Juni, morgens von Sainte-Marguerite nach La chaume de Balveurche (164 km) über Straßen in den Vogesen und im Elsass; Etappe 3 am Samstag, den 24. Juni, morgens von Sainte-Marguerite nach La chaume de Balveurche (164 km) über Straßen in den Vogesen und im Elsass; Etappe 4 am Samstag, den 24. Juni, abends von Sainte-Marguerite nach Sainte-Margueriteetappe 3 am Samstag, den 24. Juni nachmittags von der Balveurche-Kuhle nach Sainte-Marguerite (152 km) auf Straßen in den Vogesen; Etappe 4 am Sonntag, den 25. Juni von Sainte-Marguerite nach Sainte-Marguerite (156 km), mit einer Prüfung im Géoparc de Saint-Dié.

