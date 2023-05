Fête de la Nature Parking de la Mairie, 28 mai 2023, Muchedent.

Muchedent,Seine-Maritime

Dimanche 28 Mai matin à Muchedent aura lieu une Balade dans un cadre privé exceptionnel où très peu de monde peut avoir accès.

Sentiers naturels au milieu de la nature et des étangs : découverte de la flore sauvage, des papillons et insectes de la mare tout en restant à l’écoute des oiseaux.

Prévoir chaussures de randonnée. Non accessible aux poussettes, fauteuils roulants, ni aux chiens..

2023-05-28 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-28 12:00:00. .

Parking de la Mairie Rue de l’église

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie



On Sunday, May 28th morning in Muchedent will take place a walk in an exceptional private setting where very few people can have access.

Natural paths in the middle of nature and ponds: discovery of the wild flora, butterflies and insects of the pond while listening to the birds.

Please bring hiking shoes. Not accessible to strollers, wheelchairs or dogs.

El domingo 28 de mayo por la mañana, en Muchedent, tendrá lugar un paseo en un entorno privado excepcional al que muy pocas personas pueden acceder.

Senderos naturales en plena naturaleza y estanques: descubra la flora silvestre, las mariposas y los insectos del estanque mientras escucha a los pájaros.

Se ruega traer calzado de senderismo. No accesible para cochecitos, sillas de ruedas ni perros.

Am Sonntagmorgen, den 28. Mai, findet in Muchedent eine Balade in einem außergewöhnlichen privaten Rahmen statt, zu dem nur sehr wenige Menschen Zugang haben.

Natürliche Pfade inmitten der Natur und der Teiche: Entdecken Sie die wilde Flora, Schmetterlinge und Insekten des Teiches, während Sie den Vögeln zuhören.

Bitte Wanderschuhe mitbringen. Nicht zugänglich für Kinderwagen, Rollstühle und Hunde.

