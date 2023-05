Pierres en lumière à l’église du VEY Parking de la mairie – LE VEY LE VEY Catégorie d’Évènement: Le Vey Pierres en lumière à l’église du VEY Parking de la mairie – LE VEY, 13 mai 2023, LE VEY. Pierres en lumière à l’église du VEY Samedi 13 mai, 10h00 Parking de la mairie – LE VEY Gratuit pour tous Eglise illuminée à l’extérieur et à l’intérieur. Venez découvrir l’exposition des artiste locaux. Animations musicale de 22h à 23h avec Ségolène Comlow qui vous fera participer à un voyage sonore. Parking de la mairie – LE VEY Parking de la mairie – LE VEY LE VEY 06 32 54 47 66 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 cd14 Détails Catégorie d’Évènement: Le Vey Autres Lieu Parking de la mairie - LE VEY Adresse Parking de la mairie - LE VEY Ville LE VEY Lieu Ville Parking de la mairie - LE VEY LE VEY

Parking de la mairie - LE VEY LE VEY https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vey/

Pierres en lumière à l’église du VEY Parking de la mairie – LE VEY 2023-05-13 was last modified: by Pierres en lumière à l’église du VEY Parking de la mairie – LE VEY Parking de la mairie - LE VEY 13 mai 2023 LE VEY Parking de la mairie - LE VEY LE VEY

LE VEY