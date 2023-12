Les randonnées hivernales 2024 Parking de la Mairie La Folie, 20 janvier 2024, La Folie.

La Folie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

En compagnie des élus et des habitants, découvrez le charme patrimonial et historique des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors de randonnées conviviales avec des boucles de 9 à 15 km.

Chaque participant sera muni d’une carte avec le parcours.

Prévoir un petit sac à dos avec eau et encas, une bonne paire de chaussures et une tenue adaptée à la météo du moment..

.

Parking de la Mairie

La Folie 14710 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Isigny-Omaha