Balade découverte – « Fretin et son marais » parking de la mairie Fretin, 15 juin 2023, Fretin.

Balade découverte – « Fretin et son marais » Jeudi 15 juin, 14h30 parking de la mairie sur inscription

Balade découverte – « Fretin et son marais »

Jeudi 15 juin de 14h30 à 17h

Le village nous offrira une belle balade d’environ 6km dans ses voyettes et sentiers ainsi qu’autour de son marais, et nous permettra de voir son château et les vestiges de sa motte féodale, tous deux inscrits au répertoire des Monuments Historiques.

Animateur : Dominique Verhaeghe

Rendez-vous sur le parking de la mairie, rue Alfred Cousin, Fretin

gratuit adhérent / 5€ non adhérent

Réservation au 09 72 52 85 03 ou en ligne

parking de la mairie rue Alfred Cousin, Fretin Fretin 59273 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.seclin-tourisme.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T14:30:00+02:00 – 2023-06-15T17:00:00+02:00

2023-06-15T14:30:00+02:00 – 2023-06-15T17:00:00+02:00

fretin seclin

Seclin Tourisme