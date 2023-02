Petites bêtes aux pattes articulées : les arthropodes Parking de la mairie de Fleury-Mérogis Fleury-Mérogis Catégories d’Évènement: Essonne

Fleury-Mérogis

Petites bêtes aux pattes articulées : les arthropodes Parking de la mairie de Fleury-Mérogis, 17 juin 2023, Fleury-Mérogis. Petites bêtes aux pattes articulées : les arthropodes Samedi 17 juin, 14h00 Parking de la mairie de Fleury-Mérogis Regroupant insectes, arachnides et crustacés, les arthropodes représentent une bonne part des « petites bêtes » essentielles à nos écosystèmes. Des petites bêtes auxquelles nous ne prêtons pas toujours suffisamment attention, quand nous ne cherchons pas à les écraser avec dégoût ! Au cours d’une promenade entre forêt et prairie, laissez-vous surprendre par la diversité et les rôles assurés de ces êtres étranges et fascinants qui nous entourent à chacun de nos pas ! Parking de la mairie de Fleury-Mérogis 2 Rue Roger Clavier, 91700 Fleury-Mérogis Fleury-Mérogis 91700 Essonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T12:00:00+00:00 – 2023-06-17T15:00:00+00:00

Détails
Lieu Parking de la mairie de Fleury-Mérogis
Adresse 2 Rue Roger Clavier, 91700 Fleury-Mérogis
Ville Fleury-Mérogis
Age minimum 6
Age maximum 90

