Balade nocturne sur Anstaing Vendredi 24 novembre, 18h30 Parking de la mairie de Anstaing sur inscription

Vendredi 24 novembre de 18h30 à 20h30

Départ au crépuscule pour une balade en nocturne le long de la vallée de la marque (5km).

Participation comprenant : marche, commentaires historiques, et dégustation de produits locaux à l’arrivée (avec la participation de la Ferme des Frères Côtes).

Rendez-vous sur le parking de la mairie, 7 Rue Marie Curie, Anstaing

Tarif adhérent : 8€ / Tarif non adhérent : 12€

Parking de la mairie de Anstaing 7 Rue Marie Curie, Anstaing Anstaing 59152 Nord

Seclin Mélantois Tourisme